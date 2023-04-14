Врач Златова объяснила, как страх старения лишает людей здоровья

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Стрессы и тревоги наносят вред нашему организму и влияют практически на все показатели. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявила врач-геронтолог Елизавета Златова.

В недавних исследованиях британские ученые доказали, что особенно опасен для здоровья страх старения. С возрастом необходимо правильно понимать и принимать естественные изменения организма. Это важно как для физического, так и для психологического здоровья.

— Выяснилось, что чем спокойнее и оптимистичнее люди принимают себя и свой возраст, тем лучше их физические показатели практически по всем параметрам. На протяжении нескольких лет, пока длился эксперимент, они всегда оценивали свое самочувствие и настроение лучше, — сказала Златова.

По словам врача, страх старения может обернуться проблемами с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой, а также привести к проблемам с аппетитом и нарушениям сна, передает портал «Подмосковье сегодня».

Практикующий психолог, ведущий семинаров и образовательных программ Александр Волков рассказал, как перестать бояться старости. Специалист пояснил, что человек боится стареть, когда не реализовывает себя в жизни. Чтобы побороть страх старости, нужно ответить на несколько вопросов: для чего ты живешь, какие твои истинные мечты, а также что тебя увлекало в детстве.