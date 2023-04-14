Более трем тысячам пациентам оказали экстренную медицинскую помощь во флагманском центре «Склифа»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С момента открытия флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского экстренную помощь получили более трех тысяч пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 14 апреля.

— За месяц специалисты спасли более трех тысяч человек. В том числе хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций, из которых порядка 20 — в уникальных гибридных операционных, где могут одновременно работать хирурги разных специальностей, — рассказала она.

Благодаря таким операционным врачи экономят время и могут оперативно оказать помощь гражданам с серьезными травмами. Чаще всего пациенты обращаются во флагманский центр из-за травм разной степени тяжести, сердечно-сосудистых проблем и острых хирургических патологий.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади. В здании расположено 90 коек, в частности 30 коек реанимации и интенсивной терапии, а также 30 диагностических коек.