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Андрей Бочкарев: На станции «Аэропорт Внуково» началась обратная засыпка котлована

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: На станции «Аэропорт Внуково» началась обратная засыпка котлована
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Работы по засыпке котлована начались на будущей станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Засыпка котлована началась в связи с высокой общестроительной готовностью станции «Аэропорт Внуково». Земляные работы будут проводиться по мере завершения устройства инженерных систем и их вывода на поверхность станционного комплекса, — сказал он.

По словам заммэра, к таким системам относятся воздуховоды приточной и вытяжной вентиляции, а также система дымоудаления. Он отметил, что монтаж воздуховодов уже завершен.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на станции ведется архитектурная отделка технических помещений и зоны платформенного участка, а в скором времени специалисты приступят к монтажу эскалаторов.

Стало известно, что специалисты выполнили укладку гранита на полу платформенного участка строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро на 61 процент. Они полностью смонтировали крепления для будущей облицовки, а сейчас устанавливают такие же подсистемы на потолке и колоннах.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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