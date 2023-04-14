Ефимов: Инвесторы получили более 13 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В первом квартале текущего года городское руководство без торгов предоставило инвесторам и застройщикам в аренду более 13 гектаров земли для возведения социальных, коммерческих, транспортных и промышленных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В начале этого года город без торгов выделил инвесторам и застройщикам 13,6 гектара земли для реализации 14 масштабных инвестпроектов. В частности, 4,6 гектара предоставлено под строительство объектов образования, 6,3 гектара — под спорткомплексы, два гектара — под общественно-деловые и транспортные объекты, — отметил заммэра.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, благодаря реализации подобных проектов в Москве появятся три объекта образования и четыре спорткомплекса.

5 апреля Ефимов сообщил, что столичное руководство передало инвесторам в аренду земельные участки на юге города под строительство новых производственных объектов в рамках реализации пяти масштабных инвестиционных проектов.