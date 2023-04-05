Ефимов: Пять масштабных инвестиционных проектов реализуют на юге Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Столичное руководство передало инвесторам в аренду земельные участки на юге города под строительство новых производственных объектов в рамках реализации пяти масштабных инвестиционных проектов. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город без торгов одобрил передачу инвесторам земельных участков на юге столицы общей площадью 8,5 гектара. Объем инвестиций в создание предприятий легкой, пищевой и строительной отраслей промышленности на этих территориях превышает 12,9 миллиарда рублей, — отметил представитель мэрии.

В настоящее время проекты находятся на разных стадиях создания. Некоторые предприятия уже приступили к масштабному производству. Так, в декабре прошлого года компания «Альфа Автоматив Техноложиз» в районе Бирюлево Западное открыла новое современное предприятие, на котором ежегодно будет выпускаться до 12 миллионов кузовных деталей для легковых и коммерческих автомобилей.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в районе Бирюлево Западное застройщик возведет кондитерскую фабрику. В Нагатинском Затоне производитель электронных компонентов построит инженерный корпус, где будет разрабатываться новая продукция.

Также Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы в рамках новых соглашений, заключенных в 2023 году, построят в столице пять объектов, где появится почти две тысячи рабочих мест.