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Приметы и советы

Более 80 самостроев выявила Госинспекция по недвижимости в ЮАО с начала года

Лейла Алиева
Город
Более 80 самостроев выявила Госинспекция по недвижимости в ЮАО с начала года
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

С начала года на юге столицы выявили 85 незаконных самостроев. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В период с января по март этого года было зафиксировано 247 нарушений в сфере земельно-имущественных отношений: 167 — в части использования земельных участков, 80 — при эксплуатации объектов нежилого фонда.

— Приоритетным направлением работы Госинспекции по недвижимости является борьба с самостроем, в рамках которой с начала года на территории ЮАО было выявлено 85 объектов самовольного строительства общей площадью свыше 29,1 тысячи квадратных метров. 52 из них пришлись на капитальные здания и сооружения, остальные 33 — на некапитальные: навесы, бытовки, ограждающие конструкции, ограничительные элементы и устройства, — рассказал Бобров.

По требованию Госинспекции по недвижимости на юге города с начала года снесли 17 незаконных построек, общая площадь которых составила более 2,7 тысячи квадратных метров. По другим 13 объектам общей площадью более 4,3 тысячи квадратных метров на данный момент проводится судебная работа. Остальные выявленные объекты находятся в процессе подготовки к демонтажу.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

демонтаж объектов Самострой Москва Южный административный округ (ЮАО)
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