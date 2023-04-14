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Овчинский: Московская система цифровой аутентификации изделий будет применяться в оконной индустрии

Лейла Алиева
Город
Овчинский: Московская система цифровой аутентификации изделий будет применяться в оконной индустрии
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Универсальную систему цифровой аутентификации изделий, разработанную резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», крупнейшим отечественным производителем микроэлектроники «Микрон», впервые применили в оконной индустрии. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, российские производители активно внедряют системы цифровой аутентификации своих изделий для контроля бизнес-процессов, снижения логистических издержек, повышения эффективности производства, а также защиты своей продукции от контрафакта.

— Компания, выпускающая свыше 750 элементов электронной компонентной базы, имеет собственное серийное производство RFID-продукции. Это более 200 видов меток и их модификаций, разработанных под различные задачи и сценарии применения. Ежегодно предприятие запускает в серийное производство более 30 новых NFC-меток, — рассказал Овчинский.

Овчинский: Московская система цифровой аутентификации изделий будет применяться в оконной индустрии Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Система аутентификации изделий, разработанная компанией, внедрена в разные сегменты российской промышленности, но в оконной индустрии использована впервые. Подтверждение оригинальности и качества оконного изделия сегодня крайне востребовано российским потребителем из-за обилия на рынке некачественной продукции кустарного производства.

Технологии Владислав Овчинский Москва
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