Орбан заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов

Фото: Администрация президента РФ

Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно, — сказал он в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что Венгрия через общие бюджеты Евросоюза также принимает участие в финансировании Украины. Он добавил, что несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье, постоянно ухудшается, пишет aif.ru.

В начале марта венгерский премьер-министр также сообщал о том, что западные страны очень близки к обсуждению перспектив отправки войск союзников на Украину. Политик считает, что власти стран Запада болеют «военной лихорадкой» и занимаются отправкой все более опасного оружия ВСУ, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей на Украину.