Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Орбан заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов

Никита Худяков
В мире
Орбан заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов
Фото: Администрация президента РФ

Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно, — сказал он в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что Венгрия через общие бюджеты Евросоюза также принимает участие в финансировании Украины. Он добавил, что несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье, постоянно ухудшается, пишет aif.ru.

В начале марта венгерский премьер-министр также сообщал о том, что западные страны очень близки к обсуждению перспектив отправки войск союзников на Украину. Политик считает, что власти стран Запада болеют «военной лихорадкой» и занимаются отправкой все более опасного оружия ВСУ, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей на Украину.

Украина Венгрия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте