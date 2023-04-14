Мужчина хотел обокрасть храм в Дмитрове, но напился кагора и уснул у алтаря
В Подмосковье вор украл деньги из храма, напился кагора и уснул у алтаря. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 14 апреля.
По ее словам, преступление произошло в селе Пересветово под городом Дмитров. Ночью мужчина разбил окно местного храма, залез в него и украл все деньги из церковной лавки и свечного ящика. Затем вор обнаружил две бутылки кагора и выпил их, после чего уснул у алтаря. В таком виде его утром нашли служители храма, которые вызвали полицию.
Злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Забайкальского края. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта арестовали.
Другая кража произошла в кафе в центре Москвы. Злоумышленники вытащили из кармана обедающего бизнесмена миллион рублей.