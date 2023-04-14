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Мужчина хотел обокрасть храм в Дмитрове, но напился кагора и уснул у алтаря

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина хотел обокрасть храм в Дмитрове, но напился кагора и уснул у алтаря
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Дмитровский городской округ, село Пересветово Карта всех событий

В Подмосковье вор украл деньги из храма, напился кагора и уснул у алтаря. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, преступление произошло в селе Пересветово под городом Дмитров. Ночью мужчина разбил окно местного храма, залез в него и украл все деньги из церковной лавки и свечного ящика. Затем вор обнаружил две бутылки кагора и выпил их, после чего уснул у алтаря. В таком виде его утром нашли служители храма, которые вызвали полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Забайкальского края. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта арестовали.

Другая кража произошла в кафе в центре Москвы. Злоумышленники вытащили из кармана обедающего бизнесмена миллион рублей.

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