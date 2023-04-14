Мошенники украли у московской пенсионерки более трех миллионов рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На северо-западе столицы две мошенницы и их водитель украли у пенсионерки деньги и украшения на сумму, превысившую три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 14 апреля.

По его словам, злоумышленники позвонили 87-летней женщине и представились сотрудниками пенсионного фонда. Аферисты сообщили, что бабушке полагаются дополнительные выплаты, но для этого нужно заполнить заявление. Чтобы помочь пенсионерке, к ней в квартиру придут соцработники.

Через некоторое время к хозяйке действительно пришли две девушки. Одна из них отвлекла пенсионерку заполнением «заявления» на кухне, а вторая в этот момент вышла в комнату. Там злоумышленница похитила из шкафа деньги и ювелирные украшения, после чего обе аферистки скрылись. Потерпевшая обнаружила пропажу только на следующий день, после чего обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных действий на северо-западе Москвы полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались 25-летняя девушка, которая отвлекала потерпевшую, и 20-летний молодой человек, который в преступной схеме выполнял роль водителя.

В ходе допросов выяснилось, что во время кражи молодой человек поджидал злоумышленниц у подъезда на автомобиле, и увез их после совершения преступления. Украденное они поделили между собой. Часть из этого нашли и изъяли при обысках: кулон и золотое кольцо в скором времени вернут пенсионерке.

Фигурантов заключили под стражу. Полиция разыскивает соучастников преступления.

Другая кража произошла в Подмосковье. В селе под Дмитровым мужчина залез в храм и украл деньги из церковной лавки. Там же он нашел кагор, после распития которого вор уснул прямо у алтаря.