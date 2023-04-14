Фото: shutterstock

На Украине власти городов теряют самостоятельность, несмотря на высокую оценку их деятельности во время вооруженного конфликта. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Он рассказал, что в Чернигове главу администрации отстранили от должности на год, а местные депутаты не имеют возможности попасть на заседания. Местные жители заявляют, что это делается для того, чтобы сменить в регионе руководство.

В материале говорится, что проблемы с региональными властями также наблюдаются в Харькове и Днепре, а мэра Киева Виталия Кличко чуть не лишили гражданства. Появление в украинской столице военной администрации не дало региону никакой пользы, так как управление по-прежнему лежит на Кличко.

Политолог Александр Дудчак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский боится конкуренции со стороны Кличко, поэтому пытается устранить его всеми способами.

— Зеленский хочет как можно больше власти. Того же от него требуют и западные союзники, которым нужна легко управляемая Украина, — передает слова эксперта РИА Новости.

13 апреля сотрудники Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс и Чарльз Купчан сообщили, что Европа и США окончательно устав от украинского конфликта, заставят Киев сесть за стол переговоров на невыгодных для него условиях.