«Мы против фашизма и сатанизма»: артисты отреагировали на призыв убрать «антироссийские песни»

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призывал убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Некоторые артисты в свою очередь прокомментировали такое предложение.

— Если они убирают наши песни, то мы должны закрывать антироссийское. Мы идем против фашизма и сатанизма. Мы отстаиваем общечеловеческие ценности: семья, любовь и Бог, — отметил продюсер Вадим Цыганов.

В свою очередь кинопродюсер Александр Антипов добавил, что в стране важно продвигать хорошую и правильную музыку. При этом главное не давать поводов антироссийским музыкантам пиариться.

По мнению скрипачки Марии Андреевой, это абсолютно правильная инициатива, так как стране нужна патриотическая музыка, которая будет вдохновлять людей на победу, передает РИА Новости.

Недавно Гусев потребовал запретить актеру Даниле Козловскому выступать в России. Соответствующее обращение от политика уже поступило в Министерство культуры. Отмечается, что Козловский осудил СВО и уехал в США, при этом на май у актера запланированы гастроли в Москве и Санкт-Петербурге.