В Подмосковье неизвестный обстрелял машины и окна жилых домов

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Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе Карта всех событий

В подмосковной деревне Дрожжино неизвестный обстрелял квартиры жилых домов и автомобили. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

По предварительным данным, нападения длились несколько дней. Пострадали несколько машин и окна квартир в жилом доме на Новом шоссе. Местные жители вызывали полицию, но стрелка так и не нашли.

Как сообщил Telegram-канал «ЧП/Москва», местные жители подозревают, что кто-то из соседей или консьерж укрывают злоумышленника, так как видели подозрительного мужчину, который заходит в подъезд с ружьем.

Другая стрельба произошла в Новой Москве. По предварительным данным, рабочие поссорились с бригадиром из-за зарплаты. В ходе драки начальник выстрелил в одного из подчиненных.