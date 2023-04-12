Стала известна причина конфликта со стрельбой в Новой Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Причиной конфликта со стрельбой в Новой Москве стала невыплата бригадиром заработной платы рабочим. Об этом сообщили в среду, 12 апреля, в правоохранительных органах.

Уточняется, что рабочие поругались с бригадиром из-за невыплаты зарплаты, в ходе конфликта он выстрелил в одного из мужчин из травматического пистолета, а затем скрылся на автомобиле Porsche Cayenne.

По предварительным данным, в ногу ранен строитель из Таджикистана, сообщает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 12 апреля. В результате стрельбы в Новой Москве, по информации экстренных служб, в городе был объявлен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают черный «Порше Кайен».

Позже в ГУ МВД по Москве подтвердили факт стрельбы. Между группой людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал, предположительно, травматический пистолет.