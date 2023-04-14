Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кардиолог Новиков рассказал о вещах, которые губят сердце

Никита Худяков
Общество
Кардиолог Новиков рассказал о вещах, которые губят сердце
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По статистике, сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в списке причин смертности, при этом нередко человек сам губит свое сердце, даже не задумываясь об этом, своими ежедневными привычками. Об этом рассказал врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков.

Основным продуктом, которому надо уделить внимание с точки зрения здоровья сердца, является соль. Привычка пересаливать пищу может привести к гипертонической болезни. По словам врача, потребление табака может привести к инсульту, инфаркту миокарда и другим заболеваниям. Также важно следить за состоянием сахара и холестерина в крови.

Кардиолог отметил, что избыточный вес влияет на все системы организма, в том числе и на сердце. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо вовремя ложиться спать. Кроме того, постоянное перенапряжение и стресс запускают негативные реакции, в том числе и проблемы с сердцем, передает aif.ru.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов.

Здоровье Врачи Кардиологи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте