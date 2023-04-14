Кардиолог Новиков рассказал о вещах, которые губят сердце

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По статистике, сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте в списке причин смертности, при этом нередко человек сам губит свое сердце, даже не задумываясь об этом, своими ежедневными привычками. Об этом рассказал врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков.

Основным продуктом, которому надо уделить внимание с точки зрения здоровья сердца, является соль. Привычка пересаливать пищу может привести к гипертонической болезни. По словам врача, потребление табака может привести к инсульту, инфаркту миокарда и другим заболеваниям. Также важно следить за состоянием сахара и холестерина в крови.

Кардиолог отметил, что избыточный вес влияет на все системы организма, в том числе и на сердце. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо вовремя ложиться спать. Кроме того, постоянное перенапряжение и стресс запускают негативные реакции, в том числе и проблемы с сердцем, передает aif.ru.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов.