Мурашко: В России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов

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В России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку она давала осложнения тромбофилического характера (то есть, вызывала тромбозы — прим. «ВМ»)

— COVID пошел на спад, мы, во-первых, научились его лечить и профилактировать, и ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом — на десять процентов ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, — цитирует Мурашко сайт Кремля.

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Президент России Владимир Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России. Глава государства также заявил о принципиальной важности поддержания данной тенденции в области демографии.

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил необычные симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем.