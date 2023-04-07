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Мурашко: В России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов

Араз Салехов
Общество
Мурашко: В России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку она давала осложнения тромбофилического характера (то есть, вызывала тромбозы — прим. «ВМ»)

— COVID пошел на спад, мы, во-первых, научились его лечить и профилактировать, и ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом — на десять процентов ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, — цитирует Мурашко сайт Кремля.

В минувший понедельник, 3 апреля, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.

Президент России Владимир Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России. Глава государства также заявил о принципиальной важности поддержания данной тенденции в области демографии.

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил необычные симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем.

Медицина Россия Владимир Путин Михаил Мурашко
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