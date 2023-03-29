Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России

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Российские власти всех уровней должны принимать меры по сохранению общей тенденции на рост продолжительности жизни и снижения смертности в стране. Об этом в среду, 29 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

— По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7 процента — за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность, — отметил российский лидер.

Глава государства также заявил о принципиальной важности поддержания данной тенденции в области демографии, передает официальный сайт Кремля.

Рост продолжительности жизни людей наблюдается в настоящее время не только в нашей стране, но и во всем мире, несмотря на экономическую нестабильность и пережитую пандемию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России Андрей Ильницкий.

Специалист прокомментировал данные Росстата о рекордном росте продолжительности жизни в РФ. По его словам, эти показатели складываются из целого комплекса факторов.