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Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни россиян

Никита Худяков
Общество
Росстат зафиксировал рекордный рост продолжительности жизни россиян
Фото: shutterstock

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам прошлого года увеличилась до 72,76 года. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РБК со ссылкой на сведения Росстата.

Годовой прирост по продолжительности жизни в России составил 2,66 года. Этот показатель стал самым большим с начала 1990-х годов.

Как сообщает издание, статистика получена из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Она начала повышаться после двухлетнего спада. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность снизилась на 1,8 года, а в 2021 году — еще на 1,4 года.

В современной истории России упомянутый показатель повышался максимум на 1,3 года, говорится в материале.

Доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев рассказал, что продолжительность жизни определяется генетической предрасположенностью. Кроме того, согласно проведенным исследованиям, известно, что долгожители много двигаются, разнообразно питаются, имеют здоровый сон. Также у них практически отсутствуют хронические заболевания, которые укорачивают продолжительность жизни.

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