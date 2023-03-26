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Вопреки всему: чем вызван рекордный рост продолжительности жизни в России

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вопреки всему: чем вызван рекордный рост продолжительности жизни в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Рост продолжительности жизни людей наблюдается сегодня не только в России, но и во всем мире, несмотря на экономическую нестабильность и пережитую пандемию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России Андрей Ильницкий, комментируя данные Росстата о рекордном росте продолжительности жизни в РФ — на 2,66 года.

Как рассказал гериатр, продолжительность жизни человека зависит от многих факторов.

— Это и воздух, которым мы дышим, качество питания, дом, где мы живем. Не последнюю роль играет и информирование населения о необходимости включать в свою жизнь полезные привычки, способствующие укреплению здоровья. Например, гимнастику, дыхательные упражнения и иные физические и гастрономические рекомендации, — пояснил Ильницкий.

В совокупности все это имеет значение и отражается на качестве жизни и на ее длительности, отметил эксперт.

По его словам, ученые фиксируют увеличение продолжительности жизни не только в России, но и в ряде стран мира. Однако предугадать или спрогнозировать, сохранится ли подобная положительная тенденция и далее, невозможно.

— Согласно международным данным о демографических исследованиях, в разных странах продолжительность жизни постоянно варьируется — в какие-то периоды смертность резко сокращается, а затем идет обратная динамика. Это постоянный процесс, который всегда будет чередоваться, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Продолжительность жизни зависит во многом от уровня заболеваемости смертельно опасными недугами в разных странах. И сегодня на глобальном уровне значительно снизилось число смертей, вызванных хроническими заболеваниями онкологического характера, наркозависимостью и иными факторами.

— Несмотря на экономическую нестабильность и пандемию, число условных долгожителей растет как раз благодаря сокращению смертности из-за серьезных болезней, — заверил Ильницкий.

Гериатр напомнил, что во всем мире большинство смертей происходит из-за ишемической болезни сердца, инсультов и хронической обструктивной болезни легких. И в периоды, когда идет спад заболеваемости, длительность жизни растет, заключил специалист.

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