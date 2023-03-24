«Нестойкий иммунитет»: врач Болибок объяснил, почему COVID-19 не стал сезонным заболеванием

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Коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, комментируя новость о том, что США собираются уже этой весной распустить команду по реагированию на COVID-19 из-за спада пандемии.

По мнению Болибока, на такой шаг США пойдут в связи с тем, что распространение недуга постепенно снижается. Более того, количество больных и степень тяжести заболевания перестали внушать серьезные опасения.

— Уровень заболеваемости в Штатах находится в пределах совершенно контролируемых значений и никаких оперативных действий по этому поводу уже не требуется, — заметил собеседник «ВМ».

Иммунолог отметил, что предположение многих вирусологов и эпидемиологов относительно того, что коронавирус обретет сезонный статус, пока не оправдались.

— Пока даже не ясно, получит ли в итоге «корона» статус сезонной болезни. Как мне кажется, волны коронавируса, сходящие на нет, будут периодически повторяться каждые шесть–восемь месяцев. Связано это с тем, что иммунитет к COVID-19 нестойкий. У тех, кто переболел, он сохраняется всего полгода. И уже при новой волне переболевшие становятся снова восприимчивыми к вирусу, — подчеркнул эксперт.

Что касается обещанной сезонности для COVID-19, то пока она не наблюдается.

— Да, у нас было нечто похожее на сезонность в прошлом году осенью. Но в этому году всплеск COVID-19 был небольшим, и он пришелся на конец января, — сказал Болибок.

Однако в этот же период в РФ произошла жесткая эпидемия гриппа.

— А поскольку отличить грипп от коронавируса фактически невозможно, то непонятно, чем люди чаще заражались — ОРВИ или «короной», — продолжил спикер.

В заключение иммунолог предположил, что в РФ подъем заболеваемости COVID-19 может начаться уже в начале апреля.