Что такое сибирская язва, какие симптомы и возможна ли эпидемия в России

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В Подмосковье выявили уже два случая подозрения на сибирскую язву. Ранее еще трех человек госпитализировали с подтвержденным диагнозом инфекции в Чувашии. Что такое сибирская язва, какие у нее симптомы, насколько она опасна и есть ли риск эпидемии — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое сибирская язва

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), споры этой бактерии могут долгое время находиться в состоянии покоя в почве и всплывать на поверхность после проливных дождей, наводнений или оползней.

Чаще всего споры Bacillus anthracis поражают жвачных животных (коров, овец и коз), когда те проглатывают их на пастбище. Попав в организм домашнего скота, бактерия производит мощные токсины, которые вызывают тяжелые симптомы и могут привести к смерти.

В подавляющем большинстве случаев человек заражается сибирской язвой от животного. Согласно санитарным правилам Россельхознадзора, зараженное животное и другие животные, вступившие с ним в контакт, помещаются на карантин. Их могут лечить противосибиреязвенной сывороткой, глобулином и антибиотиками.

Ведомство требует сжигать трупы умерших от инфекции животных, зарывать их категорически запрещается. ВОЗ также рекомендует «безопасно утилизировать» все части животного, умершего от сибирской язвы. Употреблять в пищу мясо таких животных строго запрещено.

Симптомы сибирской язвы и уровень смертности

Сибирская язва крайне опасна для человека. ВОЗ выделяет три ее формы, для каждой из которых характерна своя симптоматика.

кожная (наиболее распространенная)

Заражение, как правило, происходит, когда споры сибирской язвы попадают на поврежденную кожу человека (место пореза или ссадины). Симптомы: зудящая шишка и черная язва на коже, мышечные боли, лихорадка, рвота.

желудочно-кишечная

Инфекция попадает в организм человека с мясом зараженного животного. Симптомы часто напоминают пищевое отравление, из характерных проявлений — диарея, боль в животе, рвота с кровью.

легочная (самая тяжелая и редкая)

Заражение — из-за высокой концентрации спор сибирской язвы в воздухе. Первые симптомы похожи на обычную простуду, впоследствии они могут прогрессировать в одышку, тяжелое дыхание и озноб.

По данным FDA (американский аналог Роспотребнадзора), показатель смертность от кожной сибирской язвы составляет около 20 процентов (если пациента не лечат антибиотиками), от желудочно-кишечной — 25–75 процентов, от легочной — 80 процентов.

Как передается сибирская язва

ВОЗ отмечает, что люди чаще всего заражаются сибирской язвой в двух случаях. Первый — контакт с больным животным, например, при его забое. Второй — контакт с частями зараженного животного (мясо, шерсть, шкура, кости, кровь и так далее).

При этом, как сообщает ВОЗ, сибирская язва обычно не передается «от животного к животному и от человека к человеку». Об этом также напомнил Роспотребнадзор. Однако в пособии об инфекции Минздрава США (HHS) утверждается, что в редких случаях при кожной форме инфекция может передаться от человека к человеку.

То, что такой способ распространения сибирской язвы есть, «ВМ» подтвердил врач-иммунолог Владимир Болибок.

— В Чувашии уже была передача от человека к человеку, что для сибирской язвы не особо характерно, — говорит он. — Выделения из поражений на коже человека, больного инфекцией, могут быть заразны. То есть контакт с зараженным, с его одеждой может быть опасен.

Как лечится сибирская язва

Как отмечает HHS, для подтверждения диагноза сибирской язвы проверяется наличие Bacillus anthracis в крови пациента. Также врачи могут измерить содержание антител и токсинов в крови.

После обнаружения инфекции в обязательном порядке требуется госпитализация. В качестве средства лечения используются антибиотики.

— Никто не должен пытаться использовать антибиотики или любые другие лекарства для лечения или самозащиты без предварительной консультации с врачом, — подчеркивает ВОЗ.

Возможна ли эпидемии сибирской язвы

— Пандемия или даже эпидемия сибирской язвы внутри России невозможна, — отвечает Владимир Болибок. — Дело в том, что уже давно разработаны противоэпидемиологические мероприятия и сам микроб этой инфекции поддается лечению антибиотиками.

По его словам, пандемию, как правило, вызывают заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем или же распространению которых способствует массовый переносчик. Например, чума распространялась через крыс и блох, сыпной тиф — через вшей.

— Сейчас предпосылок для масштабного распространения нет. Переносчик — домашний скот. Больных животных нужно утилизировать. Жесткие санитарные нормы этот вопрос решат, — заключил Болибок.