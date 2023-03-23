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Сибирская язва: что это за болезнь, какие симптомы и возможна ли эпидемия в России

Илья Ашуров

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Общество
Что такое сибирская язва, какие симптомы и возможна ли эпидемия в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Подмосковье выявили уже два случая подозрения на сибирскую язву. Ранее еще трех человек госпитализировали с подтвержденным диагнозом инфекции в Чувашии. Что такое сибирская язва, какие у нее симптомы, насколько она опасна и есть ли риск эпидемии — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое сибирская язва

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), споры этой бактерии могут долгое время находиться в состоянии покоя в почве и всплывать на поверхность после проливных дождей, наводнений или оползней.

Чаще всего споры Bacillus anthracis поражают жвачных животных (коров, овец и коз), когда те проглатывают их на пастбище. Попав в организм домашнего скота, бактерия производит мощные токсины, которые вызывают тяжелые симптомы и могут привести к смерти.

В подавляющем большинстве случаев человек заражается сибирской язвой от животного. Согласно санитарным правилам Россельхознадзора, зараженное животное и другие животные, вступившие с ним в контакт, помещаются на карантин. Их могут лечить противосибиреязвенной сывороткой, глобулином и антибиотиками.

Ведомство требует сжигать трупы умерших от инфекции животных, зарывать их категорически запрещается. ВОЗ также рекомендует «безопасно утилизировать» все части животного, умершего от сибирской язвы. Употреблять в пищу мясо таких животных строго запрещено.

Симптомы сибирской язвы и уровень смертности

Сибирская язва крайне опасна для человека. ВОЗ выделяет три ее формы, для каждой из которых характерна своя симптоматика.

  • кожная (наиболее распространенная)

Заражение, как правило, происходит, когда споры сибирской язвы попадают на поврежденную кожу человека (место пореза или ссадины). Симптомы: зудящая шишка и черная язва на коже, мышечные боли, лихорадка, рвота.

  • желудочно-кишечная

Инфекция попадает в организм человека с мясом зараженного животного. Симптомы часто напоминают пищевое отравление, из характерных проявлений — диарея, боль в животе, рвота с кровью.

  • легочная (самая тяжелая и редкая)

Заражение — из-за высокой концентрации спор сибирской язвы в воздухе. Первые симптомы похожи на обычную простуду, впоследствии они могут прогрессировать в одышку, тяжелое дыхание и озноб.

По данным FDA (американский аналог Роспотребнадзора), показатель смертность от кожной сибирской язвы составляет около 20 процентов (если пациента не лечат антибиотиками), от желудочно-кишечной — 25–75 процентов, от легочной — 80 процентов.

Как передается сибирская язва

ВОЗ отмечает, что люди чаще всего заражаются сибирской язвой в двух случаях. Первый — контакт с больным животным, например, при его забое. Второй — контакт с частями зараженного животного (мясо, шерсть, шкура, кости, кровь и так далее).

При этом, как сообщает ВОЗ, сибирская язва обычно не передается «от животного к животному и от человека к человеку». Об этом также напомнил Роспотребнадзор. Однако в пособии об инфекции Минздрава США (HHS) утверждается, что в редких случаях при кожной форме инфекция может передаться от человека к человеку.

То, что такой способ распространения сибирской язвы есть, «ВМ» подтвердил врач-иммунолог Владимир Болибок.

— В Чувашии уже была передача от человека к человеку, что для сибирской язвы не особо характерно, — говорит он. — Выделения из поражений на коже человека, больного инфекцией, могут быть заразны. То есть контакт с зараженным, с его одеждой может быть опасен.

Как лечится сибирская язва

Как отмечает HHS, для подтверждения диагноза сибирской язвы проверяется наличие Bacillus anthracis в крови пациента. Также врачи могут измерить содержание антител и токсинов в крови.

После обнаружения инфекции в обязательном порядке требуется госпитализация. В качестве средства лечения используются антибиотики.

— Никто не должен пытаться использовать антибиотики или любые другие лекарства для лечения или самозащиты без предварительной консультации с врачом, — подчеркивает ВОЗ.

Возможна ли эпидемии сибирской язвы

— Пандемия или даже эпидемия сибирской язвы внутри России невозможна, — отвечает Владимир Болибок. — Дело в том, что уже давно разработаны противоэпидемиологические мероприятия и сам микроб этой инфекции поддается лечению антибиотиками.

По его словам, пандемию, как правило, вызывают заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем или же распространению которых способствует массовый переносчик. Например, чума распространялась через крыс и блох, сыпной тиф — через вшей.

— Сейчас предпосылок для масштабного распространения нет. Переносчик — домашний скот. Больных животных нужно утилизировать. Жесткие санитарные нормы этот вопрос решат, — заключил Болибок.

Инфекции сибирская язва ВОЗ Животные
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