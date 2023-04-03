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Онищенко заявил о завершении пандемии коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко заявил о завершении пандемии коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

— Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась, — сказал он.

Онищенко предложил увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить приобретенный за время пандемии опыт, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За указанный период официально подтвердили 34 летальный исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 528 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. Он уточнил, что предположения многих вирусологов и эпидемиологов относительно того, что коронавирус обретет сезонный статус, пока не оправдались.

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