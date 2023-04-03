В России за сутки выявили 7836 новых случаев коронавируса
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За указанный период официально подтвердили 34 летальный исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 528 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 7737 пациентов, отмечается на портале.
Газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань. В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов в Ухане, который власти Китая закрыли из-за подозрений вокруг того, что он связан со вспышкой инфекции.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.