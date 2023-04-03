В России за сутки выявили 7836 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальный исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 528 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 7737 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань. В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов в Ухане, который власти Китая закрыли из-за подозрений вокруг того, что он связан со вспышкой инфекции.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.