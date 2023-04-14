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«Достаточно, чтобы волосы встали дыбом»: в Twitter возмутились словами Бербок о Путине

Лейла Алиева
В мире
«Достаточно, чтобы волосы встали дыбом»: в Twitter возмутились словами Бербок о Путине
Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявил о том, что Китай должен повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы он остановить спецоперацию. Такое высказывание не оставило равнодушным пользователей Twitter.

— Мило. Только это вызовет лишь вежливую улыбку на лице Си Цзиньпина. У Китая есть собственные интересы, в том числе и по отношению к России, — написал один из комментаторов.

— Полное высокомерие, — заметил второй.

— Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Она, наверное, не понимает, что является министром иностранных дел! — напомнил другой пользователь.

— Кто воспринимает ее всерьез? — задался вопросом еще один пользователь.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль Китая на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

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