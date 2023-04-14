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Песков ответил на вопрос о прямой линии с Путиным

Лейла Алиева
Общество
Песков ответил на вопрос о прямой линии с Путиным
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным ожидается, однако точных дат пока нет. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Ожидаем, что да. Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет, будем ориентировать, — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинг доверия президенту РФ составил 80 процентов. При этом о деятельности главы государства положительно отозвались 76,7 процента опрошенных.

18-я по счету прямая линия президента России Владимира Путина прошла 30 июня 2021 года. Общение главы государства с людьми продолжалось 3 часа 43 минуты, в его адрес поступило около 2,2 миллиона вопросов. Путин успел ответить на 68 вопросов, в том числе 12 раз в формате прямых включений из регионов страны. Главными темами мероприятия стали внутренняя политика, экономика, социальные вопросы и международные отношения. Тогда глава государства отметил, что надеется на «более благообразный характер» в мировом устройстве и на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

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