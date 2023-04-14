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В Госдуме предложили запретить размещать на российских музыкальных ресурсах треки иноагентов

Никита Худяков
Общество
В Госдуме предложили запретить размещать на российских музыкальных ресурсах треки иноагентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Необходимо запретить музыкантам-иноагентам размещать свои новые песни в российских музыкальных сервисах. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

— Я считаю, что старые песни надо все оставить и не трогать, поскольку они уже вышли в эфир, а новые — не размещать на наших ресурсах, — сказала она.

Парламентарий отметила, что для этого в нижней палате будет создана специальная комиссия.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Некоторые артисты в свою очередь прокомментировали такое предложение. Так, Александр Антипов отметил, что в стране важно продвигать хорошую и правильную музыку. При этом главное не давать поводов антироссийским музыкантам пиариться.

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