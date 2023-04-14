Мошенники украли у московского пенсионера более девяти миллионов рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мошенники украли у столичного пенсионера более девяти миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, 85-летнему пенсионеру позвонила неизвестная и представилась его дочерью. Женщина плача сообщила, что попала в ДТП, в котором пострадал человек. Далее трубку взял второй человек и представился сотрудником полиции. Мужчина сказал, что пенсионер должен передать курьеру 10 тысяч долларов США, если хочет, чтобы его дочь не привлекли к уголовной ответственности.

Пенсионер поверил аферистам и выполнил их требования. Однако мошенникам этого оказалось мало, и они потребовали еще 110 тысяч долларов. Пожилой москвич снова выполнил требования злоумышленников.

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Позже мужчина встретился со своей настоящей дочерью, которая рассказала ему, что с ней ничего плохого не происходило. Тогда пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские задержали подозреваемого в Восточном районе. Им оказался мужчина 1994 года рождения, который выполнял роль курьера во втором эпизоде. По его словам, большую часть суммы он перевел подельникам, оставив себе в качестве гонорара небольшой процент.

Фигуранта заключили под стражу.

Другого афериста задержали в Москве 12 апреля. Мужчина торговал поддельными фенами по ценам оригинальных. Таким образом он заработал полмиллиона рублей.