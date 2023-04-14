Путешествуем ВМесте
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Обгоревшее тело человека обнаружили под мостом на юге Москвы
На юге столицы под мостом обнаружили обгоревшее тело человека. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.
По данным собеседника «ВМ», экстренные службы прибыли на заявку о пожаре и обнаружили обгоревшее тело в Нагорном районе.
По данному факту проводится проверка.
Похожее происшествие произошло в подмосковном Долгопрудном. Наркоман зарезал мужчину и бросил его тело в костер. После преступник заявил, что является «богом», и бросился с ножом на прохожего. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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