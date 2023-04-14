Обгоревшее тело человека обнаружили под мостом на юге Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На юге столицы под мостом обнаружили обгоревшее тело человека. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

По данным собеседника «ВМ», экстренные службы прибыли на заявку о пожаре и обнаружили обгоревшее тело в Нагорном районе.

По данному факту проводится проверка.

Похожее происшествие произошло в подмосковном Долгопрудном. Наркоман зарезал мужчину и бросил его тело в костер. После преступник заявил, что является «богом», и бросился с ножом на прохожего. По данному факту возбуждено уголовное дело.