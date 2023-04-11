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СК возбудил уголовное дело по факту убийства и сожжения мужчины в Долгопрудном

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту убийства и сожжения мужчины в Долгопрудном
Фото: СК РФ
Московская область, Долгопрудный, Лихачёвский проезд Карта всех событий

По факту убийства мужчины и сожжения его тела в костре возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная во вторник, 11 апреля.

По ее словам, преступление произошло 7 апреля около бытовки, расположенной в промышленной зоне в Лихачевском проезде в городе Долгопрудном. Неизвестный зарезал мужчину и поместил его тело в костер. Это заметил прохожий, который окликнул мужчину.

Молодой человек отвлекся от костра и побежал с ножом за очевидцем. Испугавшись за свою жизнь, прохожий достал травматический пистолет и сперва выстрелил в воздух, а потом в нападавшего.

По факту произошедшего в отношении молодого парня было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Подозреваемого в совершении преступления сперва госпитализировали с ранениями шеи и лопатки, а позже перевели в специализированное медицинское учреждение в связи с имеющимся психическим расстройством.

Ранее появилась информация, что предполагаемый убийца был под действием наркотиков. В момент нападения на прохожего злоумышленник громко кричал о том, что он является «богом».

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