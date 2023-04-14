Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В начале следующей недели в столице ожидается возвращение теплой погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 14 апреля.

— На самом деле, температурный фон сейчас близок к средним многолетним значениям, характерным для середины апреля. Понижение температуры связано с мощным антициклоном. В субботу температура снизится еще примерно на градус — до плюс 7-9 градусов тепла и порывистый ветер до 15 метров в секунду, — пояснил он.

В субботу, 15 апреля, температура воздуха понизится ночью до минус трех градусов, однако в воскресенье, 16 апреля, снова потеплеет до 14 градусов. Майская погода в Мосву вернется уже в начале новой недели.

Так, в понедельник, 17 апреля, температура воздуха составит примерно плюс 15 градусов, а во вторник и среду — 18, передает телеканал «Звезда».

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные, 15 и 16 апреля, в столице будет прохладная погода. По его словам, в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели.