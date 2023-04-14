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Мужчину жестоко убили в подвале жилого дома на Загородном шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину жестоко убили в подвале жилого дома на Загородном шоссе
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Загородное шоссе Карта всех событий

На юге столицы в подвале жилого дома обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, преступление произошло в доме на Загородном шоссе. Тело погибшего обнаружили 14 апреля.

Мужчину жестоко убили в подвале жилого дома на Загородном шоссе Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— На место происшествия прибыли сотрудники СК, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего, — резюмировал представитель ведомства.

Еще одно убийство произошло в Подмосковье. Гость региона, который прибыл в область на заработки, зарезал любовницу, которая проболталась об их отношениях.

Москва Смерть Убийства Донской район Южный административный округ (ЮАО)
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