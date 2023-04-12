Кладовщик из Подмосковья убил любовницу, которая проболталась жене об их отношениях

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Московская область, Павловский Посад, Интернациональная улица Карта всех событий

В Подмосковье мужчина жестоко расправился с любовницей за то, что она рассказа об их отношениях жене. В результате супруга ушла из дома, бросив четверых детей.

8 апреля в заводском общежитии на улице Интернациональной в Павловском Посаде, на первом этаже здания в комнате коменданта произошла драка между 35-летним мужчиной и его 32-летней любовницей. В конфликт попыталась вмешаться комендант, однако остановить агрессора не смогла. Мужчина кидался на всех с ножом. В какой-то момент нападавшего смог выгнать брат коменданта.

Пострадавших госпитализировали. Позже любовница скончалась в больнице от полученных ран.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он приехал в Павловский Посад на заработки, оставив дома жену с четырьмя детьми. Здесь он завел интимные отношения с коллегой, которая также работала в местной пекарне. Позже мужчина узнал, что женщина уделяет внимание и другим мужчинам на производстве, и порвал с ней.

Погибшая решила отомстить, раздобыла телефон жены подозреваемого и сообщила той об интимных связях ее мужа, приложив в качестве доказательств фотографии. Супруга неверного мигранта подала на развод и оставила мужчине всех детей. В связи с этим подозреваемый и пошел на преступление, сообщил «МК».

После убийства он не пытался скрыться, а дождался сотрудников полиции в своей комнате.

Другое убийство произошло в подмосковном Долгопрудном. Мужчина под действием наркотиков назвал себя «богом», зарезал коллегу и сжег его тело на костре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.