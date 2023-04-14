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Дилеры в России столкнулись с дефицитом автомобилей Lada

Евгений Силаев
Общество
Дилеры в России столкнулись с дефицитом автомобилей Lada
Фото: shutterstock

Российские дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей Lada. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил портал Autonews.

Корреспондент издания посетил ряд крупных дилерских центров в Москве под видом простого покупателя. Выяснилось, что автомобили бренда Lada стали дефицитными.

В частности, журналисту не удалось найти автомобиль Lada Niva Legend в базовой комплектации. Чуть лучше обстоит ситуация с Lada Niva Travel: в столичных центрах их осталось считаное количество.

Кроме того, лишь в одном из четырех салонов остались Lada Vesta. Корреспондента предупредили, что количество этих машин осталось небольшим. Даты поставок новых транспортных средств в данный момент неизвестны.

Помимо отсутствия некоторых автомобилей, цены на присутствующие в ассортименте автомобили отличаются от заявленных на сайте Lada. В частности, Granta, считающаяся одной из самых доступных на рынке, в дилерских центрах стоит 806,9 тысячи рублей.

В то же время на сайте производителя она стоит 678,3 тысячи. Кроме того, на 50 тысяч рублей дороже стоит Lada Granta в комплектации Comfort, пишет портал.

Весной дилеры планируют ввезти по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили.

Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

Автомобили Lada
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