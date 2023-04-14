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Bloomberg: Новая пандемия грозит поразить мир в будущем

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Новая пандемия грозит поразить мир в будущем
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней необходимо готовиться уже сейчас. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

— Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5 процента, поскольку вирусы возникают все чаще, — говорится в материале.

По мнение авторов, это прежде всего связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, а также угрозой заболеваний, передающихся от животных, сообщает Царьград.

По этой причине профильные эксперты в области здравоохранения уже сегодня готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе. В статье подчеркивается, что за последние 20 лет на планете появились три основных типа коронавируса.

Против многих патогенов высокой степени риска, такого как вирус Зика, нет ни вакцин, ни методов лечения, а наблюдение за ними вряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии. Это подчеркивает необходимость принятия мер по обеспечению готовности к ней, передает Bloomberg.

В Китае был зафиксирован первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. От вируса скончалась женщина 56 лет, которая контактировала с живой птицей на рынке. Грозит ли миру эпидемия птичьего гриппа и есть ли вакцина против болезни, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.

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