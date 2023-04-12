Иммунолог Болибок рассказал, возможна ли в мире эпидемия птичьего гриппа H3N8

Фото: unsplash

В Китае был зафиксирован первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. От вируса скончалась женщина 56 лет, которая контактировала с живой птицей на рынке. Грозит ли миру эпидемия птичьего гриппа и есть ли вакцина против болезни, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.

Как рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок, основной вариант вируса, который вызывает птичий грипп, — это H5N1. В Китае же появился совершенно новый вид — H3N8.

— Думаю, этот штамм точно так же, как H5N1, передается только от животных к животным, а люди заболевают в случае тесного контакта с заболевшей птицей, — предположил он.

Специалист исключил вероятность пандемии нового штамма птичьего гриппа.

— Заражение птичьим гриппом от человека к человеку сводится к единичным случаям, поэтому эпидемия маловероятна. Такой исход возможен, только если вирус начнет видоизменяться, — пояснил Болибок.

Он отметил, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая возникновения вспышки птичьего гриппа, который передавался от человека к человеку.

— Обычно вспышки птичьего гриппа вызваны тем, что не привиты сами птицы, потому что люди пытаются экономить на содержании и не делают прививок животным. А потом при тесном контакте с больной птицей заражаются сами, — сказал врач.

Вакцина от известного штамма птичьего гриппа, по словам Болибока, существует, но для животных. А вот для лечения нового вируса лекарство еще не разработано.