Правило одного дня: когда нужно прекратить самолечение и обратиться к врачу

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Самостоятельное лечение в домашних условиях может спровоцировать осложнения и затянуть процесс выздоровления. Какие болезни можно исцелить в домашних условиях, а когда самолечение может быть опасно, «Вечерняя Москва» выясняла у врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Лучше все-таки к врачу

По его словам, лечить самостоятельно можно только те нарушения, которые не ведут к серьезным изменениям в организме. Например, насморк, кашель или боль в горле.

— За ними можно наблюдать самостоятельно, но любой новый симптом, который возникает впервые, намекает, что нужно показаться специалисту и пройти обследование, — пояснил Кондрахин.

Он заметил, что самолечение в этом случае не позволяет правильно поставить диагноз и стирает клиническую картину. В дальнейшем это осложняет процесс лечения для врачей.

Попробовать самостоятельное лечение можно только в тех случаях, когда болезнь не создает дополнительных причин для ухудшения здоровья, уверен Кондрахин.

— Если у вас заболело горло из-за переохлаждения или из-за перенапряжения связок — это не повод обращаться к врачу, — сказал специалист. — Но если самолечение не приносит своих плодов, лучше обратиться за помощью. Самолечение в этом случае приведет к больничной койке.

Правило одного дня

При самолечении терапевт рекомендовал придерживаться правила одного дня, чтобы не усугубить состояние.

— Если вы чувствуете себя плохо на протяжении нескольких дней — это звоночек для обращения к специалисту. У нас есть ровно день, чтобы понять, справляемся ли мы с проблемой самостоятельно или нет, — объяснил Кондрахин.

Если человек понимает, что ему не становится лучше, следует немедленно обратиться к врачу.

Что можно вылечить дома

Среди проблем, которые человек может попробовать решить самостоятельно, Кондрахин назвал:

Небольшие порезы. Однако, если в ранку попала земля, лучше обратиться к врачу, потому что может понадобиться прививка от столбняка.

Легкие ушибы, которые не привели к серьезным повреждениям.

Падения, которые не привели к анатомическим изменениям.

Головная боль — в случае если она возникла не впервые и до этого человек уже обращался к специалисту.

Народные средства могут быть опасны

Любые народные методы лечения недугов, по мнению Кондрахина, не являются действенными с точки зрения медицины.

— Для лечения простудных симптомов люди часто используют все, что прогревает: чай, горячее молоко, шерстяные шарфы, носки или обтирания. Это не всегда помогает, потому что при некоторых состояниях (например, при заболеваниях ЖКТ — прим. «ВМ») прогревания опасны, — рассказал врач.

Травяные настои или отвары, которые тоже любят использовать вместо таблеток, являются фитотерапией, пояснил Кондрахин. Такой способ лечения может нанести серьезный вред организму, если человек не знает особенностей его применения.