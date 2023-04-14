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Более 100 наград Второй мировой покажут в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Более 100 наград Второй мировой покажут в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 25 апреля откроется выставка «Награды Победы». Экспозиция предоставлена Музеем истории Индустриального района города Перми ДОЦ «Рифей». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители увидят свыше 100 наград стран-участниц Второй мировой войны. Среди экспонатов будут представлены ордена и медали, которые вручали солдатам и офицерам, сражавшимся против гитлеровской Германии и милитаристской Японии, а также героям антифашистского сопротивления.

В выставку войдут награды 20 стран: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Гости Музея Победы также узнают истории самих наград и о судьбах тех, кому эти медали и ордена были вручены. Выставка будет работать до 12 июня.

Еще одну выставку в Музее Победы представят 20 апреля. Экспозиция будет посвящена Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца. В выставку войдут свыше 30 раритетов из семейной коллекции советского офицера, которые передал внук маршала.

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