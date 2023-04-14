Движение на бульваре Дмитрия Донского ограничат 16 апреля из-за крестного хода

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, бульвар Дмитрия Донского Карта всех событий

Движение на бульваре Дмитрия Донского будет ограничено 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 14 апреля.

— 16 апреля с 10:40 до 14:20 будут закрыты для движения два участка на бульваре Дмитрия Донского. Это связано с проведением крестного хода, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей призвали заранее строить маршруты с учетом введенных ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 00:01 до 23:59 15 апреля будет закрыт проезд в районе делового центра «Москва-Сити». Отмечается, что ограничения введут на участке от дома № 19 до дома № 21, строение 1, по 1-му Красногвардейскому проезду. Это связано с проведением работ по обустройству инфраструктуры в районе международного делового центра «Москва-Сити».