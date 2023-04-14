Проезд возле делового центра «Москва-Сити» закроют 15 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, 1-й Красногвардейский проезд Карта всех событий

С 00:01 до 23:59 15 апреля будет закрыт проезд в районе делового центра «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что ограничения введут на участке от дома № 19 до дома № 21, строение 1, по 1-му Красногвардейскому проезду.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Это связано с проведением работ по обустройству инфраструктуры в районе международного делового центра «Москва-Сити», пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

Также с 10 апреля изменится схема движения на участке улиц Пивченкова и Олеко Дундича. Перекрытия связаны с проведением ремонтных работ.

Кроме того, с 11 апреля до 27 июня в районе пересечения Курсового и 1-го Зачатьевского переулков изменится схема движения транспорта. Ограничения будут связаны с проведением инженерных работ.