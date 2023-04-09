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Схема движения в районе Курсового переулка изменится до 27 июня

Никита Худяков
Город
Схема движения в районе Курсового переулка изменится до 27 июня
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, 1-й Зачатьевский переулок Карта всех событий

С 11 апреля до 27 июня в районе пересечения Курсового и 1-го Зачатьевского переулков изменится схема движения транспорта. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Ограничения будут связаны с проведением инженерных работ. Специалисты будут ограничивать по одной из двух полос, передает официальный сайт мэра Москвы.

Схема движения в районе Курсового переулка изменится до 27 июня Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Также с 10 апреля изменится схема движения на участке улиц Пивченкова и Олеко Дундича. Перекрытия вызваны проведением ремонтных работ.

Кроме того, на нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО также временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением строительных работ и восстановлением инженерных сетей.

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будет производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

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