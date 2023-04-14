Асмус «поблагодарила» Собчак за публикацию фото со вторым подбородком

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

12 апреля в столице состоялась премьера фильма «Вызов», ради съемок которого режиссер картина Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную героиню, отправились в космос. Одной из тех, кому удалось посмотреть картину еще до официального выхода в прокат, стала журналистка Ксения Собчак.

В кинотеатр «Октябрь» она пришла вместе с мужем — режиссером Константином Богомоловым, а на мероприятии разговорилась с актрисой Кристиной Асмус о вышеупомянутом фильме и съемочной команде.

— А самый интересный «светский диалог» состоялся с Кристиной Асмус. Не помню, как мы вышли на эту тему, но я сказала, что откровенные съемки — это круто и смело и это всегда часть актерской профессии. И нужно слать всех, кто пытается сказать иное, — поддержала актрису журналистка.

Обсудить эту тему именно с Асмус блогерша решила неслучайно. Собчак вспомнила, как несколько лет назад артистка оказалась в центре скандала из-за съемки в откровенной сцене в фильме «Текст».

Однако реакция Асмус оказалась далека от благодарности. Кроме того, ей явно не понравилось, какой фотографией Собчак дополнила свой пост. На снимке актриса, которая недавно призналась в наборе веса, запечатлена с неудачного ракурса.

— Ксения, эта тема не интересна уже никому. Спасибо за поддержку, конечно, но по предмету «слать на» я из отличников в преподавателях уже давно. И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок (все то, что досталось мне после раздела имущества) довольны, — напомнила она о скандале с шоуменом Гариком Харламовым.

Подписчики знаменитости выразили слова поддержки Асмус, передает StarHit.

Несмотря на подобные заявления про своего бывшего мужа, Кристина Асмус призналась, что все еще живет под одной крышей с Гариком Харламовым.

Несмотря на слова актрисы о дружеских и хороших отношениях с бывшим мужем, Харламов и Асмус уже давно конфликтуют. С момента развода актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова прошло два года. В декабре прошлого года Харламов пошутил про оставленный им жене после расставания дом.