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Водитель избил инспектора МАДИ на Семеновской набережной в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель избил инспектора МАДИ на Семеновской набережной в Москве
Фото: Pixabay
Москва, Семёновская набережная Карта всех событий

На Семеновской набережной разозленный водитель избил инспектора МАДИ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник МАДИ фиксировал нарушение правил парковки. К инспектору подошел 45-летний москвич и, оскорбив, несколько раз ударил его по лицу.

Инспектор обратился в полицию.

— По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой контролирует Басманная межрайонная прокуратура. По ее итогам в отношении нападавшего может быть возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», — резюмировала Нефедова.

Похожая история произошла в Новой Москве 7 апреля. На 2-й Новой улице агрессивный водитель набросился на инспектора МАДИ, повалил его на землю и дважды ударил его по лицу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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