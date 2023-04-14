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В Италии ввели штраф для медлительных туристов

Василий Плиткин
В мире
В Италии ввели штраф для медлительных туристов
Фото: Unsplash

В итальянском городе Портофино туристам запретили подолгу засматриваться на виды на центральной площади, чтобы не мешать движению транспорта. Об этом сообщает издание The Times.

С целью борьбы с этим явлением власти города ввели специальный штраф. Мэр Портофино Маттео Виакава рассказал, что экскурсионные группы часто выстраиваются в очередь в одном месте, чтобы сделать фото на память.

Из-за этого нередко случается так, что в небольшом городе появляются пробки на дорогах. Новое ограничение будет действовать до 15 октября, размер наказания за нарушение составит 275 евро (около 25 тысяч рублей).

Нововведение поддержали даже местные жители: по их мнению, это облегчит жизнь всем, передает Царьград.

В Венеции для туристов существует большое количество ограничений и запретов, а некоторые из них являются необычными, сообщила тревел-блогер из TikTok, стюардесса Барби.

Так, людям запрещено сидеть на полу, ступенях, памятниках или обочине каналов. Садиться можно только на скамейки: штраф от 100 до 200 евро.

Италия Туризм Штрафы
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