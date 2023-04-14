Группа Metallica впервые за семь лет выпустила студийный альбом

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Культовая рок-группа Metallica выпустила первый за семь лет полноценный альбом под названием «72 Seasons».

В пластинку вошли 12 новых треков. Общий хронометраж альбома составляет 77 минут, в записи участвовали основатели коллектива солист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, а также другие члены группы — гитарист Кирк Хэммет и бас-гитарист Роберт Трухильо.

Это уже 11-й по счету полноценный альбом коллектива. Как и в прошлый раз, продюсированием пластинки занимался Грег Фидельма. Хэтфилд пояснил, что название новой пластинки означает первые 18 лет жизни человека.

Metallica — американская метал-группа, которая была основана в 1981 году. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил 11 студийных альбомов, четыре концертных записи, 12 видеоальбомов, кавер-альбом и два мини-альбома.

Недавно французский музыкант Тома Бангальтер рассказал, почему легендарный музыкальный дуэт Daft Punk распался после 28 лет совместного творчества.

По словам Бангальтера, Daft Punk стирали грани между живыми людьми и роботами. Однако в 2023 году эта граница исчезла сама собой.

Дуэт Daft Punk появился в 1993 году в Париже, его участниками стали Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. В 1997 году музыканты выпустили дебютный альбом «Homework».