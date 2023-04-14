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Более 10 тысяч тонн воды необходимо для заполнения водоема в музее «Г.О.Р.А.»

Евгений Силаев
Город
Более 10 тысяч тонн воды необходимо для заполнения водоема в музее «Г.О.Р.А.»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, Поклонная гора Карта всех событий

В музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») на Поклонной горе, являющемся филиалом «Музея Победы», специалисты ГБУ «Гормост» приступили к заполнению искусственного водоема в Военно-морской локации. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба музея.

Работы носят сезонный характер. Каждую весну водоем заполняют водой, а на зиму его осушают. Площадь чаши превышает 2600 квадратных метров.

— Чтобы наполнить пруд, потребуется свыше 10 тысяч тонн воды. Поэтому процесс займет две недели. Но к 9 Мая все работы уже будут завершены, и военно-морская локация предстанет перед нашими гостями во всей красе, — рассказали в музее.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

Еще одну выставку в Музее Победы представят 20 апреля. Экспозиция будет посвящена Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца. В выставку войдут свыше 30 раритетов из семейной коллекции советского офицера, которые передал внук маршала.

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