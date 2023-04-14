Академик Черепащук рассказал о метеорном потоке над Москвой, который может увидеть каждый

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Жители столицы смогут наблюдать за метеорным потоком всю ночь с 21 на 22 апреля, зрелище обещает быть красивым. Об этом заявил академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук.

По его словам, в указанное время над Москвой можно будет посмотреть на метеорный поток Лирида. На протяжении всей ночи в небе можно зафиксировать до 18 метеоров в час, которые будет видно «невооруженным глазом». Он также добавил, что это — ежегодное явление.

— Каждый год в этом время через созвездие Лиры появляется метеор — это остатки от комет, через которые Земля проходит по орбите, пылинки врезаются в атмосферу и сгорают, — заявил эксперт.

Зрелище будет красивым и безопасным, передает слова академика НСН.

Астероиды, пролетающие на расстоянии ближе 400 тысяч километров от Земли, представляют интерес для астрономов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном, ведущий научный сотрудник главной астрономической обсерватории Российской академии наук Георгий Гончаров.