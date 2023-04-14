Минцифры объявило о старте обучения «белых» хакеров в России

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Российские компании начали обучать «белых» хакеров, или пентестеров — они тестируют информационные системы на безопасность. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

Так, чиновник заявил о нехватке «белых» хакеров в России в настоящее время. В результате для противодействия преступлениям в сфере кибербезопасности власти решили начать обучение специалистов, которые смогут следить за этим.

Он также выразил благодарность организациям, оказавшим поддержку курсов пентестеров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Действующих в интересах России хакеров необходимо освободить от ответственности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его мнению, разговор идет о том, чтобы «проработать освобождение от ответственности» для тех людей, которые действуют в государственных интересах «в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами».