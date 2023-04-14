Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минцифры объявило о старте обучения «белых» хакеров в России

Василий Плиткин
Общество
Минцифры объявило о старте обучения «белых» хакеров в России
Фото: shutterstock

Российские компании начали обучать «белых» хакеров, или пентестеров — они тестируют информационные системы на безопасность. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

Так, чиновник заявил о нехватке «белых» хакеров в России в настоящее время. В результате для противодействия преступлениям в сфере кибербезопасности власти решили начать обучение специалистов, которые смогут следить за этим.

Он также выразил благодарность организациям, оказавшим поддержку курсов пентестеров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Действующих в интересах России хакеров необходимо освободить от ответственности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его мнению, разговор идет о том, чтобы «проработать освобождение от ответственности» для тех людей, которые действуют в государственных интересах «в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами».

Хакеры Кибербезопасность Минцифры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте