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Отделение МВД на водном транспорте получило новое помещение в Москве

Евгений Силаев
Город
Отделение МВД на водном транспорте получило новое помещение в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Специалисты отремонтировали помещение на Ленинградском шоссе, которое передали в распоряжение отделения МВД на водном транспорте. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня передали двухэтажное помещение площадью больше 500 квадратных метров линейному отделу МВД на водном транспорте. Уверен, что новые комфортные условия труда и отдыха еще больше повысят эффективность работы сотрудников полиции, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что в новом здании будут работать около 50 сотрудников полиции. Двухэтажное помещение находится рядом с Северным речным вокзалом.

В новом отделении созданы все удобства для сотрудников. В частности, там есть столовая, комнаты отдыха, душевые и служебные помещения, передает Telegram-канал ведомства.

В марте специалисты занялись подготовкой Северного и Южного речных вокзалов. Ожидается, что они смогут принять и отправить более двух тысяч круизных теплоходов.

Весной этого года завершится реконструкция Южного речного вокзала, благодаря чему от его порта вновь начнут отходить суда. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в рамках реконструкции специалисты оборудуют на вокзале экспозицию Музея транспорта, смотровую площадку и проведут благоустройство набережной.

Транспорт Северный речной вокзал Москва МВД
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