Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве на Серпуховско-Тимирязевской ветке временно увеличено движение поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 14 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», речь идет о южном участке ветки. В настоящее время из-за инцидента увеличены интервалы движения поездов.

30 марта в московском метро человек упал на рельсы. Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии, из-за этого были временно увеличены интервалы движения поездов.

Другой подобный случай произошел в среду, 29 марта. На участке между станциями «Октябрьское поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.

Москва Метро Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте