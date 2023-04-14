Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве на Серпуховско-Тимирязевской ветке временно увеличено движение поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 14 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», речь идет о южном участке ветки. В настоящее время из-за инцидента увеличены интервалы движения поездов.

30 марта в московском метро человек упал на рельсы. Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии, из-за этого были временно увеличены интервалы движения поездов.

Другой подобный случай произошел в среду, 29 марта. На участке между станциями «Октябрьское поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.