На улице Свободы из-за ДТП задерживаются трамваи № 6

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Москва, улица Свободы Карта всех событий

В районе остановки «Улица Циолковского» из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 6. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что маршрут трамваев временно изменен. Пассажирам рекомендуется внимательнее прислушиваться к объявлениям водителей, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.